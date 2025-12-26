Размер шрифта
Новости. Общество

В Госдуме оценили планы создать единую базу мобильных устройств россиян

Депутат Панеш: база IMEI россиян защитит граждан от мошенничества и контрабанды
Primakov/Shutterstock/FOTODOM

Создание единой базы хранения уникальных идентификационных номеров (IMEI) всех мобильных россиян – это вполне логичная мера, которая поможет в борьбе с мошенничеством и нелегальным импортом устройств. Это решение позволит продолжить уже действующие меры регулирования и защитить граждан, заявил в беседе с Life зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

IMEI – это фактически часть персональных данных, которая позволяет идентифицировать телефоны по аналогии с серийным номером, пояснил депутат. В связке с абонентским номером и договором на услуги связи с операторов он превратится в эффективный инструмент контроля.

«Потенциальное регулирование окажет серьёзное влияние на так называемый серый импорт, объём которого участники рынка оценивают почти в один триллион рублей, — подчеркнул парламентарий. — С 2028 года незарегистрированные в базе устройства не смогут работать в сетях российских операторов связи, что лишит смысла контрабандный ввоз».

Чтобы легализовать уже ввезённые ранее устройства, владельцам придётся заплатить специальный сбор в виде определённого процента от стоимости телефона. Это обелит рынок электроники, но также повлияет и на цены, отметил депутат.

Панеш подчеркнул, что новые меры по созданию базы не отменяют прочие инструменты контроля, включая «режим охлаждения» сим-карт после приезда из-за границы, а также «белый» список сайтов. Это лишь дополнительная мера, которая поможет точнее определить, на каком устройстве используется сим-карта – это важно для противодействия беспилотникам, использующим мобильную связь, пояснил он.

При этом инициатива для воплощения технически непроста и несёт потенциальные риски, признал Панеш. Среди них числе он выделил сбои в работе единой базы, а также попытки создания поддельных IMEI, которые в итоге грозят блокировкой легальных устройств. Однако в целом это решение является важным инфраструктурным проектом, который позволит значительно усилить контроль за оборотом телефонов и повысить безопасность граждан, заключил парламентарий.

Напомним, о планах создать базу хранения IMEI всех мобильных устройств россиян сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко. По его словам, это поможет бороться с беспилотниками и снизить необходимость в отключениях интернета. Эксперты отмечают, что это не угрожает персональным данным, но может привести к тому, что россиян лишат возможности переставлять SIM-карту в другой телефон, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее киберэксперты объяснили смысл создания единой базы мобильных устройств россиян.

