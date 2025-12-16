На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двое мужчин арестованы за то, что срубили памятную рождественскую елку

Daily Star: в Англии арестовали мужчин, срубивших рождественскую елку
В графстве Дарем полиция арестовала двух мужчин по подозрению в срубке живой рождественской елки, установленной в честь начала праздничного сезона, пишет Daily Star. Инцидент произошел всего через несколько часов после того, как на дереве зажглись праздничные огни.

По данным полиции, елка была срублена вечером на территории бывшей шахты Шоттон. После обращения местных жителей правоохранительные органы начали расследование и обратились за помощью к общественности.

Впоследствии полиция Питерли подтвердила задержание двух мужчин в возрасте около 20 лет. Один из них — 26-летний подозреваемый — находится под стражей по обвинению в умышленном повреждении имущества. Второй мужчина, 23 лет, был освобожден до завершения расследования.

Случившееся вызвало резонанс и возмущение среди местных жителей. Представители ассоциации жителей заявили, что дерево имело памятное значение: ель была посажена в 2014 году в честь местных героев Первой мировой войны.

«Сначала я подумал, что это чья-то шутка, но когда увидел, что дерева действительно нет, был потрясён», — рассказал председатель ассоциации Стив Мейтленд.

По его словам, после инцидента вокруг основания дерева был установлен защитный кожух, чтобы поваленная ель могла простоять хотя бы до конца рождественских праздников. Мейтленд отметил, что реакция сообщества оказалась «потрясающей»: сотни жителей объединились и собрали средства на покупку и посадку нового дерева.

В то же время он резко раскритиковал действия подозреваемых, назвав произошедшее бессмысленным актом вандализма.

Ранее в британском отеле поставили рождественскую елку, сделанную из 100 тысяч воздушных шаров.

