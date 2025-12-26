Сын российского депутата заявил, что обладает экстрасенсорными способностями

Иван Барсов, сын депутата думы Сургута (ХМАО) Евгения Барсова, заявил, что открыл в себе паранормальные способности. В беседе с Ura.ru он рассказал о планах побороться за победу в шоу «Битва экстрасенсов».

Иван Барсов уже принимал участие в телевизионных проектах, а именно в «Битве шефов». В этой программе он подал пасту «Болоньезе» из супермаркета и разваренные «сморчки». После «вылета» из проекта он не потерял надежды завоевать сердца избирателей участием в программах на федеральных каналах.

«Дальше я пойду на «Битву экстрасенсов». У меня есть суперспособности — когда я стою возле самолета, я чувствую опасность и будущую поломку, и действую на опережение», — заявил он.

По словам Барсова, он умеет «чувствовать технику», поэтому с легкостью смог бы найти в багажнике автомобиля любого человека (речь идет об одном из испытаний проекта – прим. ред.), но планирует искать людей в самолетах. Сын депутата добавил, что пройдет кастинг на шоу в первом квартале будущего года.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что шоу «Битва экстрасенсов», которое неоднократно призывали прекратить выпускать, продолжает выходить в эфир не из-за популярности среди россиян, а из-за лоббирования со стороны парламентариев. Он обвинил своих коллег в том, что они регулярно встречаются с участниками шоу и не заинтересованы в закрытии проекта.

