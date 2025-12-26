На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын российского депутата заявил, что обладает экстрасенсорными способностями

Сын сургутского депутата Барсова заявил, что обладает суперспособностями
НТВ

Иван Барсов, сын депутата думы Сургута (ХМАО) Евгения Барсова, заявил, что открыл в себе паранормальные способности. В беседе с Ura.ru он рассказал о планах побороться за победу в шоу «Битва экстрасенсов».

Иван Барсов уже принимал участие в телевизионных проектах, а именно в «Битве шефов». В этой программе он подал пасту «Болоньезе» из супермаркета и разваренные «сморчки». После «вылета» из проекта он не потерял надежды завоевать сердца избирателей участием в программах на федеральных каналах.

«Дальше я пойду на «Битву экстрасенсов». У меня есть суперспособности — когда я стою возле самолета, я чувствую опасность и будущую поломку, и действую на опережение», — заявил он.

По словам Барсова, он умеет «чувствовать технику», поэтому с легкостью смог бы найти в багажнике автомобиля любого человека (речь идет об одном из испытаний проекта – прим. ред.), но планирует искать людей в самолетах. Сын депутата добавил, что пройдет кастинг на шоу в первом квартале будущего года.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что шоу «Битва экстрасенсов», которое неоднократно призывали прекратить выпускать, продолжает выходить в эфир не из-за популярности среди россиян, а из-за лоббирования со стороны парламентариев. Он обвинил своих коллег в том, что они регулярно встречаются с участниками шоу и не заинтересованы в закрытии проекта.

Ранее стало известно, сколько стоит сеанс у финалистки 13-го сезона «Битвы экстрасенсов».

