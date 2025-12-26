Эксперты объяснили, в чем разница между домашним и покупным майонезом

Домашний майонез будет иметь больший процент жирности, чем покупной, а самые легкие из магазинных вариантов — на перепелиных яйцах. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил шеф-повар Евгений Мещеряков.

По его словам, от майонеза можно отказаться в пользу, например, сметаны 15-20%-й жирности. Однако стоит помнить, что вкус салатов изменится.

«Сметана — продукт ферментации, он кисломолочный. Майонез же — продукт жирный, соленый. Для крабового салата лучше йогурт брать, чем сметану, а для оливье лучше сметану», — посоветовал Мещеряков.

Его коллега Максим Цыганов в свою очередь предупредил, что домашний майонез может представлять опасность для здоровья, поскольку не всегда можно быть на 100% уверенным в чистоте сырых яиц, использующихся для приготовления соуса.

Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева до этого предложила рецепт оливье, который не только порадует вкусом, но позволит избежать чувства тяжести после праздничного ужина.

Вместо колбасы она посоветовала добавить в салат отварное мясо птицы или говядину, майонез заменить на домашний соус, соленые огурцы — на свежие, консервированный горошек — на замороженный, а морковь слегка недоварить, чтобы сохранить клетчатку.

Ранее россиянам рассказали, как пережить новогоднее застолье без вреда для здоровья.