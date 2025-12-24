Россиянам рассказали, как пережить новогоднее застолье без вреда для здоровья

Перед Новым годом многие сознательно ограничивают себя в еде, чтобы «освободить место» для праздничного ужина. Однако такой подход не только бесполезен, но и вреден для организма, предупредили ученые Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Отказываться от пищи на весь день перед застольем не стоит. Пищеварительная система работает по биологическим ритмам, и резкий голод приводит к тому, что чувство сытости наступает позже, а нагрузка на печень и поджелудочную железу возрастает», — объяснил кандидат медицинских наук Сергей Солодников. По его словам, это повышает риск переедания и расстройств ЖКТ, особенно с учетом алкоголя, который снижает самоконтроль и усиливает аппетит.

Гораздо полезнее питаться 31 декабря в обычном режиме. В качестве подготовки к ужину ученые советуют съесть за час до застолья небольшую горсть несоленых орехов. «Белки и полезные жиры создают эффект насыщения, а клетчатка замедляет всасывание углеводов и алкоголя», — уточнил Солодников.

Среди традиционных салатов самым сбалансированным вариантом специалисты называют селедку под шубой.

«В ней есть омега-3 из рыбы и клетчатка из овощей, а майонеза обычно меньше», — отметил ассистент ПНИПУ Никита Фаустов. Классический оливье, по его словам, наиболее калориен, но его можно сделать полезнее, заменив колбасу на отварное мясо и майонез — на йогурт.

Из холодных закусок предпочтительнее заливное, а не холодец. «Холодец содержит много насыщенных жиров, тогда как заливное — это в основном белок», — пояснил Фаустов. Самым сбалансированным горячим блюдом ученые считают голубцы, а самым тяжелым — мясо по-французски.

Во время ужина важно соблюдать последовательность: сначала овощи, затем закуски, салаты и только потом горячее. «Не стоит пить воду прямо во время жевания — это мешает работе ферментов», — добавил Солодников.

Утром первого января, если подъем совпадает с обычным временем, завтракать нужно, но без жирных блюд. «Идеальны каша, сок и минеральная вода. А вот доедать майонезные салаты лучше не раньше чем через несколько часов», — посоветовал эксперт. Остатки праздничных блюд безопаснее хранить в холодильнике только до обеда 1 января.

Главное же правило, по словам ученых, — умеренность. «Праздник определяет не количество съеденного, а хорошее настроение», — резюмировал Сергей Солодников.

