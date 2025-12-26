На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительница Новороссийска превратила дом в «жилой комплекс» и ответит за это в суде

В Новороссийске женщина продала комнаты своего дома как студии на 16 млн рублей
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

В Новороссийске 46-летнюю женщину будут судить за продажу комнат в частном доме как квартир-студий. Об этом сообщили в МВД.

По данным ведомства, она незаконно перепланировала свой частный дом, разделив его на 15 квартир-студий, и начала продавать их как доли в якобы введенном в эксплуатацию многоквартирном доме. Зная, что строительство многоквартирных домов на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, запрещено, женщина ввела покупателей в заблуждение. От восьми человек она получила около 16 млн рублей.

Позднее здание признали самовольной постройкой, и суд постановил его снести. Чтобы возместить ущерб пострадавшим, на имущество обвиняемой наложен арест на сумму более 22 миллионов рублей.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») направлено в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого китаянка сменила замки в 80 квартирах и продала их, заработав больше $3 млн. По данным СМИ, 30-летняя мошенница воспользовалась ситуацией с пустующими квартирами для переселенцев. С помощью фотошопа она подделала документы о собственности, после чего наняла слесарей для замены замков в 80 квартирах.

Ранее на Сахалине шесть жителей незаконно зарегистрировали тысячи мигрантов.

