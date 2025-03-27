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Китаянка поменяла замки и продала 80 чужих квартир, заработав $3 млн

SCMP: китаянка продала 80 квартир друзей и родственников, сменив замки
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Douyin

Китаянка сменила замки в 80 квартирах родственников и друзей и продала их, заработав больше $3 млн, пишет South China Morning Post. Теперь ей грозит пожизненное лишение свободы.

В Китае раскрыто крупное мошенничество с недвижимостью, в результате которого пострадали десятки людей. Жительница провинции Ганьсу Ван Вэй на протяжении пяти лет незаконно продавала квартиры, обманув родственников и друзей на сумму $3,3 млн.

По данным СМИ, 30-летняя мошенница воспользовалась ситуацией с пустующими квартирами для переселенцев. С помощью фотошопа она подделала документы о собственности, после чего наняла слесарей для замены замков в 80 квартирах.

Получив доступ к жилью, Ван начала продавать квартиры по заниженным ценам, представляя их как «внутренние предложения». Вырученные деньги мошенница тратила на подарки мужчинам. Особые отношения у нее сложились с ведущим Чжан Чжэнем, которому она перевела более $1,4 млн, подарила дорогой внедорожник и недвижимость. При этом ее муж, ничего не подозревая, продолжал выплачивать семейные кредиты.

Афера раскрылась, когда новые «владельцы» попытались заселиться в квартиры. Адвокаты не исключают, что Ван Вэй может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее китаянка рассказала, что живет в туалете на работе, чтобы экономить на аренде.

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