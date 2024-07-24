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На Сахалине шесть жителей незаконно зарегистрировали тысячи мигрантов

В Южно-Сахалинске шесть жителей незаконно зарегистрировали 3,5 тысячи мигрантов

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Южно-Сахалинске шесть местных жителей стали фигурантами уголовного дела после того, как незаконно легализовали на территории РФ тысячи иностранных граждан. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

По данным канала, следствие установило, что один из обвиняемых договорился с несколькими владельцами недвижимости о том, что те будут прописывать в своих квартирах приезжих для постановки на миграционный учет. С приезжими за вознаграждение с их стороны заключали фиктивные договоры на трудоустройство и проживание, после чего те могли перебираться в РФ на законных основаниях. При этом ни проживать по указанным в бумагах адресам, ни работать в перечисленных компаниях иностранцы не собирались.

С 2018 по 2022 год, действуя согласно оговоренной схеме, преступники подобным образом зарегистрировали более 3,5 тысяч приезжих.

Шестерых южно-сахалинцев будут судить по статьям: «Организация незаконной миграции» и «Незаконное пересечение государственной границы РФ».

Ранее в Петербурге задержали владельца фирмы, легализовавшей мигрантов.

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