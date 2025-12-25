В Ростовской области школьник распылил в лицо однокласснику газовый баллончик

В Ростовской области одноклассник брызнул газовым баллончиком в лицо подростку, тот попал в больницу с ожогами глаз. Об этом пишет kp.ru.

Тетя Дениса рассказала, что два года назад племянник сломал на тренировке позвоночник и оказался в инвалидной коляске. Благодаря поддержке семьи, упорству и столичным врачам он встал на ноги, вернулся в гимназию и продолжил заниматься спортом. Друзья с радостью встретили Дениса, но в класс пришел новенький, и у мальчика начались проблемы.

«Вероятно, подростки поспорили из-за чего-то. Не исключено, что ученики были резки в словах. Но разве это повод применять силу, пользоваться баллончиком? Сегодня – газовый баллончик, а завтра что?» — опасается родственница пострадавшего.

После уроков новенький преследовал Дениса, а затем окликнул в переулке и распылил газ. Подросток попал в больницу с химическим ожогом сетчатки обоих глаз и в первые дни почти ничего не видел. В настоящее время Денис продолжается восстанавливаться и намерен вернуться в школу после каникул. Родные обратились в МВД, прокуратуру и СК РФ. Как отмечается, школа, где учатся жертва и нападавший, оперативно отреагировала на случившееся.

«Администрация и классный руководитель постоянно на связи с мамой пострадавшего», — сообщили в местной администрации.

