Полиция задержала организаторов поставок SIM-карт для мошенников

Задержаны поставщики SIM-карт для мошенников, действовавших против казахстанцев
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Казахстана совместно с российскими коллегами пресекла деятельность группы, наладившей канал поставок и активации SIM-карт для мошенников. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского МВД.

Карты мобильных операторов были приобретены мошенниками для совершения противоправных действий в отношении граждан Казахстана и СНГ.

У нарушителей закона изъяли 11 устройств sim-box, 3 ноутбука, 31 мобильный телефон, а также более 19 тысяч казахстанских и европейских sim-карт.

Недавно глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал, что россиян в последние месяцы накрыла новая волна мошенничества, преступники начали чаще выдавать себя за сотрудников спецслужб, используя для этого фальшивые документы. Эксперт подчеркнул, что внешне такая атака аферистов может выглядеть очень правдоподобно, а ее главная цель – сделать так, чтобы получатель растерялся, доверился, и уже быстрее согласился бы отправить свои деньги на «безопасный» счет.

Ранее была раскрыта новая схема мошенников с фишинговыми ссылками.

