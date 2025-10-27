На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые нашли причину отступления Наполеона в Отечественной войне 1812 года

Independent: ученые нашли новые болезни, сразившие армию Наполеона в России
Жак Луи Давид

Исследование ДНК выявило новые виды смертельных болезней, сразивших армию Наполеона в Отечественной войне 1812 года. Об этом сообщает Independent.

Отступление наполеоновской армии из России в 1812 году унесло около 300 тыс. жизней и стало началом кончины его империи. Новые исследования позволяют глубже понять страдания солдат, которые были вынуждены отступать, пишет издание.

Как отмечается, ученые извлекли ДНК из зубов 13 французских солдат, найденных в братской могиле в Вильнюсе. Анализ выявил бактерии, вызывающие паратиф и возвратный тиф — ранее не выявленные в связи в ходе изучения заболевания. Результаты исследования показали, что инфекции усугубляли ослабленных холодом и голодом солдат.

До этого считалось, что французские войска погибли от сыпного тифа и окопной лихорадки, однако конкретных доказательств возбудителей этих заболеваний не обнаруживали. В то же время исследования захоронений подтвердили у погибших солдат присутствие риккетсии Провачека — возбудителя сыпного тифа — или боррелии кинтана, вызывающей окопную лихорадку.

Ранее российский историк назвал главную причину потерь армии Наполеона в 1812 году.

