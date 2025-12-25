Россиянам рассказали, как не попасться мошенникам при поиске подработки

В предпраздничный период на рынке труда появляется множество временных вакансий, однако параллельно растет и число мошеннических предложений. Чаще всего такие объявления рассылаются через мессенджеры от имени известных брендов с обещаниями быстрого и высокого заработка. Об этом в интервью RT предупредила директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова.

Наиболее распространенные схемы мошенничества, по ее словам, включают предложения «легкой подработки» с требованием предварительной оплаты за обучение, доступ к вакансиям, спецодежду или страховку, а также отправку ссылок на фальшивую анкету или «личный кабинет», где у пользователя пытаются получить данные банковской карты, логины, пароли или коды из СМС. Встречаются и предложения стать «посредником» для перевода денег, что может вовлечь человека в незаконные операции.

Чтобы обезопасить себя, специалист рекомендует искать подработку на проверенных платформах. При этом массовые рассылки в комментариях или личных сообщениях без подтверждения работодателя часто являются мошенничеством. Также стоит поинтересоваться сроком деятельности компании, численностью штата, а также наличием долгов или судебных процессов.

«Отдельный риск — любые просьбы о предоплате и любые запросы кодов из смс, расширенных данных банковской карты (особенно CVV), фото карты или доступа к аккаунтам — такие требования недопустимы», — предупредила Ларионова.

Кроме того, она посоветовала не соглашаться на подработку без договора или соглашения о найме.

Сервис Работа.ру и продуктовая группа Контур.Эгида (входит в СКБ Контур) до этого провели совместное исследование и выяснили, как предновогодняя нагрузка влияет на внимательность сотрудников и риски информационной безопасности.

29% респондентов признались, что в декабре становятся менее внимательными к письмам, ссылкам и документам, поступающим извне компании. Еще 36% считают, что уровень бдительности в этот период не отличается от других месяцев.

Наиболее распространенные ошибки, с которыми респонденты сталкивались в конце года, — отправка файлов или данных не тому адресату (21%), переход по подозрительным ссылкам в письмах (16%), а также использование личных устройств или мессенджеров для передачи рабочих файлов (16%).

