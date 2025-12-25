На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина издевался над девушкой, смыл ее кролика в унитаз и сбежал в Таиланд

Британца спустя три года задержали в Таиланде за то, что он смыл кролика в унитаз
true
true
true
close
НИИ пушного звероводства и кролиководства Минобрнауки России

Британец три года скрывался в Таиланде после того, как смыл кролика своей бывшей девушки в унитаз. Об этом сообщает Daily Mail.

На этой неделе 26-летний Николас Кэш из Великобритании, находившийся в бегах, был пойман в Таиланде. На родине он был заочно осужден за истязание, лишение свободы и повреждение имущества своей 17-летней подруги Оливии Крофт.

С февраля по ноябрь 2020-го Кэш удерживал Оливию в доме без дверных ручек, следил за ее телефоном и соцсетями, запрещал использовать косметику, а также приходил к ней на работу и унижал перед коллегами, в результате она была дважды уволена. Он наносил ей порезы стеклом, заставлял принимать таблетки до передозировки и в конце концов утопил в унитазе ее питомца.

«То, что он со мной делал, было отвратительно, но я слишком боялась уйти, потому что не хотела, чтобы он причинил вред кому-либо еще. Он безжалостно издевался надо мной, эмоционально и физически. Мне пришлось быть сильной, потому что я знала, что все будет только хуже», — рассказывала пострадавшая.

В 2022 году, когда ему должны были выносить приговор, мужчина притворился больным и сбежал из страны с новой партнершей. Во вторник, 23 декабря, полиция Таиланда арестовала Кэша. Теперь его ждет экстрадиция и отбытие срока в Великобритании.

Ранее в Ставропольском крае живодеры оставили щенка без глаз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами