Мужчина издевался над девушкой, смыл ее кролика в унитаз и сбежал в Таиланд

Британца спустя три года задержали в Таиланде за то, что он смыл кролика в унитаз

Британец три года скрывался в Таиланде после того, как смыл кролика своей бывшей девушки в унитаз. Об этом сообщает Daily Mail.

На этой неделе 26-летний Николас Кэш из Великобритании, находившийся в бегах, был пойман в Таиланде. На родине он был заочно осужден за истязание, лишение свободы и повреждение имущества своей 17-летней подруги Оливии Крофт.

С февраля по ноябрь 2020-го Кэш удерживал Оливию в доме без дверных ручек, следил за ее телефоном и соцсетями, запрещал использовать косметику, а также приходил к ней на работу и унижал перед коллегами, в результате она была дважды уволена. Он наносил ей порезы стеклом, заставлял принимать таблетки до передозировки и в конце концов утопил в унитазе ее питомца.

«То, что он со мной делал, было отвратительно, но я слишком боялась уйти, потому что не хотела, чтобы он причинил вред кому-либо еще. Он безжалостно издевался надо мной, эмоционально и физически. Мне пришлось быть сильной, потому что я знала, что все будет только хуже», — рассказывала пострадавшая.

В 2022 году, когда ему должны были выносить приговор, мужчина притворился больным и сбежал из страны с новой партнершей. Во вторник, 23 декабря, полиция Таиланда арестовала Кэша. Теперь его ждет экстрадиция и отбытие срока в Великобритании.

