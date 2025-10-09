На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин инсценировал угон машины, чтобы не ехать с женой за покупками

В Красноярске мужчина инсценировал угон авто, чтобы не ехать с женой на шопинг
true
true
true
close
Depositphotos

В Красноярске мужчина не захотел ехать с женой на шопинг и инсценировал угон своего автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в апреле, когда в полицию поступило заявление от местной жительницы о пропаже автомобиля Toyota Corona, принадлежавшего ее супругу. Позже машину обнаружили на острове Отдыха. При осмотре транспортного средства были зафиксированы повреждения: сломанный замок зажигания и следы попытки вскрытия багажника. Стражи порядка возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем.

Однако в ходе расследования полицейские установили, что владелец автомобиля сам оставил машину на острове, поскольку не хотел ехать с женой по магазинам. Для инсценировки угона он своими руками повредил замок зажигания и оставил на капоте чужую куртку. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее россиянка инсценировала три угона, чтобы вернуть возлюбленного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами