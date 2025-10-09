Россиянин инсценировал угон машины, чтобы не ехать с женой за покупками

В Красноярске мужчина инсценировал угон авто, чтобы не ехать с женой на шопинг

В Красноярске мужчина не захотел ехать с женой на шопинг и инсценировал угон своего автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в апреле, когда в полицию поступило заявление от местной жительницы о пропаже автомобиля Toyota Corona, принадлежавшего ее супругу. Позже машину обнаружили на острове Отдыха. При осмотре транспортного средства были зафиксированы повреждения: сломанный замок зажигания и следы попытки вскрытия багажника. Стражи порядка возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем.

Однако в ходе расследования полицейские установили, что владелец автомобиля сам оставил машину на острове, поскольку не хотел ехать с женой по магазинам. Для инсценировки угона он своими руками повредил замок зажигания и оставил на капоте чужую куртку. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

