Люди выбирают себе партнера по психологическому диагнозу, показало исследование

Psy Post: люди выбирают партнера по психологическому диагнозу
true
true
true
close
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Люди выбирают себе партнера по психологическому диагнозу, показало исследование, пишет Psy Post.

Ученые проанализировали данные национального медицинского страхования более чем шести миллионов супружеских пар на Тайване, в Дании и Швеции — всего в выборку вошли более пяти миллионов пар. Исследование охватило девять психических расстройств — среди них депрессия, тревога, биполярное расстройство, СДВГ, аутизм, расстройство пищевого поведения, обсессивно-компульсивное расстройство, шизофрения и зависимость от психоактивных веществ.

Результаты показали: у людей с диагностированным психическим заболеванием выше вероятность вступить в брак с партнером, имеющим такой же или похожий диагноз. При этом исследователи подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не раскрывает причин этого явления.

Среди ограничений отмечается отсутствие данных о том, когда именно был поставлен диагноз — до или после начала отношений. Это означает, что совпадение диагнозов не всегда связано с осознанным выбором партнера. Кроме того, на статистику мог повлиять фактор общего врача: если супруги наблюдаются у одного специалиста, велика вероятность схожих диагностических решений.

Несмотря на это, психологи предлагают несколько возможных объяснений. Согласно теории ассортативного спаривания, люди тяготеют к партнерам, схожим с ними по личностным чертам, что может включать и особенности, связанные с психическими расстройствами. Теория близости указывает на то, что люди нередко знакомятся в схожих социальных средах — например, в местах, связанных с употреблением веществ.

Дополняют картину теория привязанности, объясняющая влечение общими эмоциональными паттернами, и теория социальной идентичности, согласно которой принадлежность к одной группе — в данном случае людям с одинаковыми диагнозами — усиливает чувство понимания и поддержки.

Авторы исследования указывают, что совпадение диагнозов не позволяет судить о качестве или длительности отношений. Однако общий опыт, по их мнению, может усиливать эмпатию и взаимопонимание, что играет важную роль в динамике пар.

Ранее ученые заявили, что у человека может быть не пять чувств, а несколько десятков.

