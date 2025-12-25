Российская пенсионерка изрезала мужа и угрожала медикам скорой помощи пистолетом

В Новгородской области вынесли приговор 64-летней женщине, которая изрезала мужа и угрожала медикам пистолетом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел еще в июне 2022 года в Валдайском районе — супруги распивали спиртное и поссорились. В ходе конфликта женщина избила мужа кочергой по голове, а затем нанесла ему удары ножом в области бедра, руки и паха.

Увидев, что раны супруга сильно кровоточат, нападавшая вызвала скорую помощь. Однако, когда медики прибыли и стали оказывать мужчине помощь, женщина направила на фельдшера газовый пистолет и стала угрожать врачу. Обезвредить агрессоршу помог водитель скорой, который также находился в комнате.

Суд установил вину женщины по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ. При вынесении решения суд учел пожилой возраст женщины и ее инвалидность, а также факт вызова неотложки для оказания помощи пострадавшему и состояние алкогольного опьянения. Ей назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год с аналогичным испытательным периодом.

Ранее пьяный мужчина изрезал жену ножом и ранил трехлетнего сына в Казани.