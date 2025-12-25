На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Почта России» приостановила наземную доставку в пять стран ЕС

«Почта России» приостановила наземную доставку в страны Прибалтики
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Почта России» временно остановила наземную доставку отправлений в Латвию, Литву, Эстонию, а также в Словению и Хорватию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Там уточнили, что авиадоставка в эти страны продолжается. В пресс-службе сообщили журналистам, что сроки возобновления наземной доставки в пять стран ЕС пока неизвестны. По их данным, зарубежный партнер-перевозчик уведомил российскую госкомпанию о том, что сможет осуществлять доставку в эти государства только авиационным путем.

«Клиенты по-прежнему могут отправлять в эти страны посылки, сроки доставки не увеличатся», — заверили в «Почте России».

По данным ТАСС, компания также возобновила прием международных отправлений в ряд стран Африки — в Республику Конго, Сомали и Чад.

11 декабря работа отделений «Почты России» по всей стране оказалась частично парализована. По данным Telegram-канала Mash, в некоторых отделениях наблюдались огромные очереди. Посетители не могли ни отправить, ни получить посылки и письма.

Ранее «Почта России» потратила более полумиллиарда рублей на рекламу своего сайта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами