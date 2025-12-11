На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: в работе «Почты России» произошел сбой по всей стране

Mash: работа «Почты России» по всей стране оказалась частично парализована
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Работа отделений «Почты России» по всей стране оказалась частично парализована, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в некоторых отделениях наблюдаются огромные очереди. Посетители не могут ни отправить, ни получить посылки и письма, утверждают журналисты.

Как пишет канал, по предварительной информации, сбой случился из-за технических неполадок у интернет-провайдера. Из-за отсутствия доступа к сети не работают служебные программы, в связи с чем стала невозможна выдача посылок, бандеролей и писем и их отправления, говорится в публикации.

Официальных комментариев от «Почты России» пока не поступало.

До этого приложение сети продуктов здорового питания «ВкусВилл» столкнулось с техническим сбоем. Пользователи пожаловались на невозможность оформить заказ онлайн. При этом кассы в магазинах продолжали работать в обычном режиме. В связи со сбоем была временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения. Специалисты компании не зафиксировали утечек данных.

Ранее в работе сервисов Apple случился масштабный сбой.

