Ветеринар предупредил об опасности грязной уличной обуви для питомцев

Ветеринар Руденко: грязная уличная обувь может вызвать заболевания у питмоцев
true
true
true
close
Hamish Rose/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В зимний сезон особенно важно тщательно мыть уличную обувь, если дома живут питомцы. Реагенты, соль, антигололедные смеси и другие средства могут серьезно навредить здоровью животных. Об этом Life рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

Специалист объяснил, что на подошве скапливаются реагенты, техническая соль, антигололедные смеси, остатки топлива, бактерии, паразиты и потенциально опасные для домашних животных вирусы. Они легко попадают в дом с улицы и оказываются на полу, поэтому привычка питомцев нюхать и облизывать обувь становится особенно опасной. Это может привести к химическим ожогам ротовой полости, гастриту, диарее и тошноте.

По словам ветеринара, частицы соли и песка могут травмировать слизистую желудка и кишечника животных.

«Особую опасность представляют и патогенные микроорганизмы: зимой обувь легко приносит в дом кишечные бактерии, яйца гельминтов, а иногда и вирусы, способные вызывать заболевания у животных», — предупредил эксперт.

Он добавил, что наибольшему риску подвержены котята и собаки мелких пород, поскольку у них слабый иммунитет и повышенный интерес к уличным запахам. Хозяевам крайне важно протирать обувь влажной салфеткой или мыть водой после каждого возвращения домой. Также необходимо хранить ботинки в закрытом шкафу или в другом месте, до которого питомец не сможет добраться.

Президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Уражевский до этого говорил, что дорожные реагенты могут серьезно навредить лапам собак во время прогулок. По его словам, защитить подушечки питомцев от воздействия химических веществ можно с помощью специальных средств и процедур. Эксперт также посоветовал минимизировать передвижение животных по местам, посыпанным реагентами.

Ранее врач объяснила, как кошки влияют на здоровье владельцев.

