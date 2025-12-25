На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве ищут экс-депутата Госдумы Николая Герасименко

Отряд «ЛизаАлерт» приступил к поискам экс-депутата Николая Герасименко
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко пропал накануне в Москве, его разыскивают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

По информации поисковиков, Герасименко пропал 24 декабря 2025 года. Он вышел из дома вместе с собакой породы акита-ину черно-белого окраса. В момент исчезновения на нем были черная куртка и футболка, черные брюки, кроссовки и черная шапка. Рост мужчины — около 185 см, телосложение худощавое, голова выбрита, глаза серо-голубые.

Герасименко являлся депутатом Госдумы с декабря 1995 года, членом фракции «Единая Россия». По профессии он хирург. Является доктором медицинских наук, профессором и имеет звание заслуженного врача России.

Незадолго до этого о пропаже депутата сообщал Telegram-канал 112.

В 2019 году Герасименко за рулем своего «лексуса» сбил мотоциклиста на Крупской улице. После этого его лишили депутатской неприкосновенности.

Ранее в Самарской области нашли пропавших детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами