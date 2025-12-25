В Москве ищут экс-депутата Госдумы Николая Герасименко

Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко пропал накануне в Москве, его разыскивают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

По информации поисковиков, Герасименко пропал 24 декабря 2025 года. Он вышел из дома вместе с собакой породы акита-ину черно-белого окраса. В момент исчезновения на нем были черная куртка и футболка, черные брюки, кроссовки и черная шапка. Рост мужчины — около 185 см, телосложение худощавое, голова выбрита, глаза серо-голубые.

Герасименко являлся депутатом Госдумы с декабря 1995 года, членом фракции «Единая Россия». По профессии он хирург. Является доктором медицинских наук, профессором и имеет звание заслуженного врача России.

Незадолго до этого о пропаже депутата сообщал Telegram-канал 112.

В 2019 году Герасименко за рулем своего «лексуса» сбил мотоциклиста на Крупской улице. После этого его лишили депутатской неприкосновенности.

