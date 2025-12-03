Грабители в США украли редкого кота стоимостью $2000, пишет New York Post.

Как сообщили в полиции, трое преступников на светло-коричневом пикапе Toyota врезались в витрину парикмахерской глубокой ночью. Их главной целью стала не выручка, а редкий и дорогой кот породы саванна по кличке Симба, принадлежащий владельцу заведения Джо Гомесу.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как злоумышленники вынесли испуганное животное в клетке и скрылись. Помимо кота стоимостью $2000 были похищены парикмахерские инструменты и товары.

Гомерс, страстный любитель кошек, годами копил на Симбу и завел его полтора года назад, считая питомца членом семьи.

«Они украли его, думая, что он дорого стоит. Но его ценность для меня бесценна. Он был моим малышом», — рассказал владелец, отметив, что брал Симбу на прогулки в парк.

Джо опасается за безопасность питомца: кот очень общительный и может громко мяукать, что способно спровоцировать жестокое обращение со стороны воров. Он надеется, что врожденная смекалка Симбы поможет ему сбежать и быть опознанным добрыми людьми.

Пока полиция ведет расследование, Гомес обратился за помощью к частному детективу — бывшему сотруднику правоохранительных органов, который уже отследил предполагаемый адрес преступников по номерному знаку их автомобиля.

