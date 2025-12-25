На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленинградской области мужчину обвинили в оправдании терроризма

СК РФ: жителя Лодейного Поля будут судить по делу об оправдании терроризма
true
true
close
Александр Полегенько/РИА Новости

Житель города Лодейное Поле, расположенного в Ленинградской области, предстанет перед судом по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в отношении мужчины 1998 года рождения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. По данным следствия, фигурант в одной из социальных сетей опубликовал комментарий с признаками оправдания терроризма. При этом россиянин с самого начала имел преступный умысел.

«Противоправная деятельность обвиняемого была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей СУ СК РФ по Ленинградской области и оперативных сотрудников УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что специалисты в ходе предварительного следствия осуществили большое количество процессуальных действий, включая проведение психолого-лингвистической судебной экспертизы. В результате были получены сведения, доказывающие совершение жителем Лодейного Поля инкриминируемого ему преступления.

Как отметили в СК, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили на рассмотрение в суд.

Ранее ведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловала приговор за оправдание терроризма.

