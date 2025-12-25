Дело напавшей на российского посла украинки передали в суд

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении украинской журналистки Ирины Земляны (включена в перечень террористов и экстремистов), обвиняемой в нападении на российского посла в Польше. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители надзорного ведомства.

Согласно материалам дела, Земляна обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей о нападении на представителя иностранного государства с целью обострения международных отношений, а также в возбуждении ненависти и вражды.

Инцидент произошел 9 мая 2022 года в Варшаве, во время церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище. Земляна и ее соучастники преградили послу России Сергею Андрееву и сопровождавшим его лицам доступ к памятнику, сорвали георгиевские ленты и облили посла красной краской. Кроме того, в адрес российских дипломатов звучали оскорбления экстремистского толка.

В связи с тем, что Ирина Земляна скрывается от правосудия, она объявлена в международный розыск. Судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Госдуме предложили признать Украину террористическим государством.