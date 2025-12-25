На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Попросил дать посмотреть телефон»: боец ММА связал и четыре часа избивал свою девушку

В Твери боец ММА связал и 4 часа избивал свою девушку из-за ревности
true
true
true
close
ГУ МВД России по Тверской области

В Твери полицейские задержали 25-летнего уроженца Дагестана, который является профессиональным бойцом ММА, по делу об избиении 20-летней местной жительницы. Ему предъявлены обвинения по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью», сообщает пресс-служба регионального УМВД в Telegram-канале.

Как рассказал RT источник в правоохранительных органах, молодые люди встречались три года. По словам собеседника, «отношения серьезные». Несмотря на то, что злоумышленник проживал в другом регионе, они с девушкой регулярно ездили друг к другу домой и были знакомы с родителями.

По версии следствия, конфликт завязался вечером 19 декабря, когда пара возвращалась из кинотеатра. В какой-то момент боец попросил свою подругу показать ему телефон, после чего пара поссорилась. В ходе конфликта мужчина связал свою жертву у нее дома и избивал на протяжении четырех часов, после чего скрылся.

У пострадавшей переломы лицевых костей, гематомы и закрытая черепно-мозговая травма. Ей предстоит перенести несколько операций, первая, возможно, будет сегодня, сообщают журналисты. Мужчина задержан на два месяца и находится в СИЗО, если его признают виновным, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее боец ММА устроил «спарринг» с памятником ветеранам-спасателям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами