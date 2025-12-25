«Попросил дать посмотреть телефон»: боец ММА связал и четыре часа избивал свою девушку

В Твери полицейские задержали 25-летнего уроженца Дагестана, который является профессиональным бойцом ММА, по делу об избиении 20-летней местной жительницы. Ему предъявлены обвинения по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью», сообщает пресс-служба регионального УМВД в Telegram-канале.

Как рассказал RT источник в правоохранительных органах, молодые люди встречались три года. По словам собеседника, «отношения серьезные». Несмотря на то, что злоумышленник проживал в другом регионе, они с девушкой регулярно ездили друг к другу домой и были знакомы с родителями.

По версии следствия, конфликт завязался вечером 19 декабря, когда пара возвращалась из кинотеатра. В какой-то момент боец попросил свою подругу показать ему телефон, после чего пара поссорилась. В ходе конфликта мужчина связал свою жертву у нее дома и избивал на протяжении четырех часов, после чего скрылся.

У пострадавшей переломы лицевых костей, гематомы и закрытая черепно-мозговая травма. Ей предстоит перенести несколько операций, первая, возможно, будет сегодня, сообщают журналисты. Мужчина задержан на два месяца и находится в СИЗО, если его признают виновным, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее боец ММА устроил «спарринг» с памятником ветеранам-спасателям.