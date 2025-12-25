На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасности «экстренного преображения» к Новому году

Косметолог Ильчук: в декабре лазерные процедуры могут вызвать отеки и шелушение
true
true
true
close
Andrii Medvednikov/Shutterstock/FOTODOM

В конце года многие хотят преобразиться к праздникам с помощью различных косметологических процедур. Однако в декабре эксперименты с внешностью и здоровьем могут быть опасны. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредила врач-косметолог, главный врач клиники эстетической косметологии Elevans Елена Ильчук.

По словам эксперта, в декабре организм находится в режиме повышенной нагрузки из-за стресса и недосыпа, из-за чего кожа становится чувствительнее, а риск обострения хронических состояний возрастает.

«Любая новая агрессивная процедура или жесткий режим в этот период накладываются на уже существующую нагрузку и повышают риск нежелательных реакций», — объяснила врач.

Она предупредила, что особенно осторожно необходимо делать срединные пилинги, лазерные процедуры и объемные инъекции. После таких манипуляций покраснение, отеки и шелушение могут оставаться около двух недель, а синяки после уколов исчезают еще дольше. Тот, кто решится сделать эти процедуры, рискует встретить Новый год с выраженным отеком или неровным рельефом кожи, которые трудно скрыть с помощью косметики.

Также специалист отметила, что не стоит пытаться экстренно похудеть к празднику. По ее словам, ограничение калорий и интенсивные физические нагрузки становятся стрессом для организма, из-за чего возникает утомляемость, снижается иммунитет и происходят срывы.

В декабре важно сосредоточиться только на базовых шагах. Необходимо наладить режим сна, не пропускать приемы пищи, пить больше воды, немного сократить употребление сахара и выбрать привычные уходовые процедуры с минимальной реабилитацией.

Врач-косметолог клиники эстетической медицины КЛАЗКО Светлана Богачева до этого говорила в беседе с «Газетой.Ru», что зимой можно делать инъекционные процедуры, такие как мезотерапия и биоревитализация. Она также посоветовала лазерное фракционное омоложение и шлифовки.

Ранее врач назвала главные ошибки в борьбе с черными точками.

