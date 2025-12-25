Россиянам объяснили, должен ли работодатель оплатить лечение при травме на корпоративе

Работодатель не обязан оплачивать лечение сотрудника, который получил травму во время корпоратива, поскольку она не будет считаться производственной. Об этом «Москве 24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Она пояснила, что такому работнику придется брать больничный, чтобы получить пособие по временной нетрудоспособности из Фонда социального страхования.

По ее словам, травму могут счесть производственной только в том случае, если сотрудник пострадал, развлекая приглашенных на мероприятие клиентов. Для этого нужно найти переписку с работодателем, который поручил ему это делать.

«Работодатель будет обязан выплачивать пострадавшему зарплату в полном объеме в течение всего периода нахождения на больничном. Кроме этого, сотрудник сможет через суд взыскать компенсацию морального ущерба и расходов на покупку лекарственных средств», – отметила Шайдуллина.

Управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов до этого говорил, что корпоративная вечеринка может кардинально изменить репутацию сотрудника в коллективе, поэтому в этот вечер крайне важно избегать роковых ошибок. Специалист посоветовал не пить много алкоголя во время корпоратива, чтобы не терять над собой контроль и избежать неловких шуток на следующий день.

Ранее стилист рассказал, какую укладку выбрать на новогодний корпоратив.