Россиянам объяснили, должен ли работодатель оплатить лечение при травме на корпоративе

Юрист Шайдуллина: полученная на корпоративе травма не считается производственной
gooko/Shutterstock/FOTODOM

Работодатель не обязан оплачивать лечение сотрудника, который получил травму во время корпоратива, поскольку она не будет считаться производственной. Об этом «Москве 24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Она пояснила, что такому работнику придется брать больничный, чтобы получить пособие по временной нетрудоспособности из Фонда социального страхования.

По ее словам, травму могут счесть производственной только в том случае, если сотрудник пострадал, развлекая приглашенных на мероприятие клиентов. Для этого нужно найти переписку с работодателем, который поручил ему это делать.

«Работодатель будет обязан выплачивать пострадавшему зарплату в полном объеме в течение всего периода нахождения на больничном. Кроме этого, сотрудник сможет через суд взыскать компенсацию морального ущерба и расходов на покупку лекарственных средств», – отметила Шайдуллина.

Управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов до этого говорил, что корпоративная вечеринка может кардинально изменить репутацию сотрудника в коллективе, поэтому в этот вечер крайне важно избегать роковых ошибок. Специалист посоветовал не пить много алкоголя во время корпоратива, чтобы не терять над собой контроль и избежать неловких шуток на следующий день.

Ранее стилист рассказал, какую укладку выбрать на новогодний корпоратив.

