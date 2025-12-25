Россиян призвали принять меры для защиты от «елочных» клещей

Квартиры россиян атаковали иксодовые клещи, которые прячутся на елках, а затем вместе с новогодними деревьями попадают в квартиры. Они могут покусать как людей, так и питомцев, заразив их опасными инфекциями. Активность клещей связана с аномально теплой и влажной погодой, поэтому важно принять меры, чтобы не стать жертвой членистоногих, предупредил в беседе с 360.ru профессор, доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета «РОСБИОТЕХ» Игорь Гламаздин.

«Елочные» клещи — неожиданный «подарок» к Новому году. Их можно случайно принести домой на новогоднем дереве, срезанном в лесу или на лесоплантации. Случаи уже зафиксированы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге», — напомнил специалист.

Появление клещей напрямую связано с погодой, так как в морозную погоду они находятся в оцепенении, а сейчас, на фоне частых плюсовых температур, остаются бодрыми и могут закрепиться на древесине, объяснил ученый.

Основная опасность елочных клещей заключается в распространении инфекций, в том числе клещевого энцефалита, поражающего нервную систему людей и животных. Кроме того, они могут заразить болезнью Лайма (боррелиозом), моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом, предупредил Гламаздин.

Для защиты от опасных вредителей специалист призвал тщательно осматривать елку перед занесением в квартиру, а также как следует встряхивать ее на улице. Лучше всего перед тем, как установить дерево, оставить его на балконе на несколько часов. А если человек живет в своем доме, то он может позволить себе промыть елку под шлангом с небольшим напором во дворе.

«Первые дни после установки елки будьте внимательны: периодически осматривайте пространство вокруг нее, пол и нижние ветки на наличие ползающих насекомых», — подчеркнул эксперт, призвав также обработать от клещей особенно уязвимых для них кошек и собак.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в центральных регионах России в связи с плюсовой температурой на улице фиксируется активность хвойных клещей. Особенно активны они на елках, которые россияне приносят домой с базаров. По информации канала, подобные случаи уже зафиксированы в Москве, Подмосковье и Петербурге. В теплых квартирах клещи выходят из спячки, сползают с елок и кусают человека. Перед заносом елки в квартиру рекомендуется дать дереву постоять от 12 до 24 часов в изолированном месте «отогреваться», например, на балконе.

