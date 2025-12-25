Семья подала в суд на авиакомпанию после того, как рейс был «заражен» клопами

Семья из США подала в суд на авиакомпанию KLM за рейс с клопами

Семья из штата Вирджиния подала иск против авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines, утверждая, что получила укусы клопов во время международного перелета, пишет New York Post.

В иске, поданном на прошлой неделе, Ромуло Альбукерке и его жена сообщили, что они и двое их детей столкнулись с проблемой во время путешествия из США в Сербию. Семья вылетела из Роанока рейсом Delta, а затем пересела на самолет KLM в Атланте с пересадкой в Амстердаме и конечным пунктом назначения в Белграде.

Согласно жалобе, проблемы начались примерно через два часа после пересадки в Амстердам. Жена Альбукерке почувствовала, что по ее одежде «что-то ползет и кусает». В иске говорится, что на светлом свитере женщины были заметны мелкие насекомые. Семья обратилась к бортпроводникам, однако, по их словам, персонал попросил говорить тише, чтобы не вызывать паники среди пассажиров.

Альбукерке утверждает, что зафиксировал насекомых на фото и видео. Материалы, приложенные к жалобе, показывают мелких клопов на салфетке, а также укусы на руках, ногах и туловищах всех четырех членов семьи.

По словам истцов, укусы вызвали физический дискомфорт и испортили поездку, а также привели к дополнительным расходам и потере личных вещей. Семья требует компенсацию в размере не менее $200 тысяч.

