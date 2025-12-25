На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семья подала в суд на авиакомпанию после того, как рейс был «заражен» клопами

Семья из США подала в суд на авиакомпанию KLM за рейс с клопами
United States District Court for the Western District of Virginia Roanoke Division

Семья из штата Вирджиния подала иск против авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines, утверждая, что получила укусы клопов во время международного перелета, пишет New York Post.

В иске, поданном на прошлой неделе, Ромуло Альбукерке и его жена сообщили, что они и двое их детей столкнулись с проблемой во время путешествия из США в Сербию. Семья вылетела из Роанока рейсом Delta, а затем пересела на самолет KLM в Атланте с пересадкой в Амстердаме и конечным пунктом назначения в Белграде.

Согласно жалобе, проблемы начались примерно через два часа после пересадки в Амстердам. Жена Альбукерке почувствовала, что по ее одежде «что-то ползет и кусает». В иске говорится, что на светлом свитере женщины были заметны мелкие насекомые. Семья обратилась к бортпроводникам, однако, по их словам, персонал попросил говорить тише, чтобы не вызывать паники среди пассажиров.

Альбукерке утверждает, что зафиксировал насекомых на фото и видео. Материалы, приложенные к жалобе, показывают мелких клопов на салфетке, а также укусы на руках, ногах и туловищах всех четырех членов семьи.

По словам истцов, укусы вызвали физический дискомфорт и испортили поездку, а также привели к дополнительным расходам и потере личных вещей. Семья требует компенсацию в размере не менее $200 тысяч.

Ранее стало известно, что в США авиакомпания начнет брать дополнительную плату с пассажиров plus-size.

