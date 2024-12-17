Каждый четвертый россиянин хочет уехать из мегаполиса

Почти 65% россиян отмечают, что чувство дома и уюта им дарят близкие люди — семья, любимый человек, друзья. Еще 49% заявляют, что ощущение комфорта дает наличие в квартире собственного обустроенного места, оборудованного под все потребности, привычки и вкус жильца.

Это показало исследование сервиса Яндекс Аренда, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Около 44% россиян чувствуют себя по-домашнему уютно, только если ремонт и дизайн интерьера квартиры сделаны под их вкус и пожелания, а 26% считают, что комфорт дарят приятные мелочи, отражающие их вкус и эстетику. Например, постеры любимых фильмов на стенах, сувениры, привезенные из поездок, статуэтки, а также уютный декор вроде теплого пледа, интерьерных подушек, ароматических свечей, диффузоров и другие дизайнерские домашние атрибуты. Около 23% опрошенных чувствуют себя, как дома, только если рядом будет их питомец, о котором они заботятся.

Идеальной квартирой для проживания большинство россиян (31%) считает квартиру в центре большого города, а 23%, наоборот, стремятся жить подальше от динамичных мегаполисов и предпочли бы поселиться в небольшом тихом городе. Около 22% опрошенных все же рассмотрели бы мегаполис, но снимали бы квартиру на окраине, а не в центре города. Порядка 13% участников исследования считают идеальным местом для жизни квартиру за чертой города, но с возможностью в любой момент быстро доехать до города на работу, культурные мероприятия, чтобы встретиться с друзьями и близкими. Для 11% респондентов тоже предпочтительнее оказалась бы недвижимость за чертой города и при этом как можно дальше от мегаполиса с его динамичными темпами жизни – в тишине и в окружении природы: например рядом с рекой, лесом, озером и др.

Наиболее комфортным форматом недвижимости большинство россиян (40%) считают трехкомнатную квартиру, где для каждого члена семьи найдется своя комната, будет достаточно личного пространства и можно с комфортом принимать гостей. Оптимальный вариант для 30% опрошенных – «двушка», а 21% называют идеальным жильем многокомнатную квартиру (от 4 жилых помещений и более) – с несколькими спальнями, возможностью организовать домашний офис, зону отдыха, мастерскую и др. Есть и россияне, которые считают самыми комфортными и уютными компактные квартиры: студии и «однушки» идеальным форматом называют 9% опрошенных.

«Интересно, что почти 37% опрошенных россиян отмечают, что чувство домашнего комфорта человек создает сам. Ощущение уюта для них не связано с конкретным городом, районом или тем фактом, проживает человек в собственной купленной квартире или арендует недвижимость. Такое отношение к недвижимости и дому в очередной раз подтверждает тренд, который мы наблюдаем последние несколько лет — переосмысление концепции жилья в целом. Для большинства людей квартира — это не просто квадратные метры или место, куда человек приходит только отдохнуть после работы. Это многофункциональное пространство, где мы проводим большую часть жизни — работаем, учимся, встречаемся с близкими и друзьями, занимаемся любимыми хобби. В условиях роста мобильности населения и современных темпов жизни многим важно создавать уют вокруг себя самостоятельно, чтобы, в каком бы городе человек ни находился, как бы часто ни переезжал, он мог чувствовать себя как дома в любое время и в любом городе», — комментирует руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

Ранее выяснилось, что в Москве цены на элитную недвижимость взлетели более чем на 25%.