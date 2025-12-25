На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог объяснила, почему новогоднее застолье часто перерастает в конфликты

Психолог Панфилова: новогоднее застолье создает токсичную почву для конфликтов
Виталий Тимкив/РИА Новости

Новогоднее застолье часто сопровождается не теплом семейной атмосферы, а конфликтами и перечислением старых обид. Это связано с тем, что само по себе давление «обязательного семейного счастья» является токсичной почвой, а при добавлении алкоголя люди перестают себя сдерживать, объяснила 360.ru семейный психолог Наталья Панфилова.

Спиртные напитки, как правило, значительно усиливают внутреннее напряжение и снижают барьеры, результатом чего становятся эмоциональные всплески. Чтобы избежать конфликта, относиться к празднику следует максимально осознанно, считает специалист.

«Если ты хочешь поскандалить, то не надо ходить на такие посиделки. Или надо как-то с собой договориться, что Новый год — это светлый праздник. И если ты хочешь выяснять отношения, то сделай это либо до, либо после, но не во время», — порекомендовала психолог.

В случаях, когда вовремя конфликт подавать не удалось, важно его пресечь и не дать развиться, перерасти в крупную ссору. Для этого, по мнению Панфиловой, достаточно физически выйти из пространства, что сразу разорвет цикл взаимных претензий и упреков.

Ранее психолог объяснил, почему родителям нужно вступать в конфликты с детьми.

