Психолог объяснила феномен истощения от подготовки к праздникам

Многие люди феномен истощения от подготовки к праздникам переживают значительно тяжелее, чем аврал на работе. Это целый каскад микрозадач, который обрушивается на человека, стремящегося к созданию идеальной картинки, и создает колоссальное давление, истощая все ресурсы психики, рассказала RT кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Рабочий аврал, как правило, имеет четкие границы: конкретная задача, ограниченные сроки, отделенная от личной жизни сфера. Праздничная же подготовка — это «вторая смена», накладывающаяся на все остальные обязанности», — пояснила специалист.

Такая «работа» во вторую смену заставляет человека планировать каждую мелочь – от украшения дома до меню, что влечет за собой эмоциональную нагрузку. В итоге человек воспринимает это не просто как ожидание какого-то события, а как ожидание счастья, пояснила специалист. Внутреннее давление в первую очередь связано с установкой, что нужно создать «идеальный момент», при этом добавляется физическая усталость от множества задач.

Снизить нагрузку и предотвратить истощение можно, если заранее все спланировать вместе со своей семьей, считает Шпагина. Она призвала ориентироваться на модель «со-ответственности», когда за подготовку отвечают все, а не один человек. От списка продуктов до выбора музыки – все это можно составить вместе с близкими, а затем на каждого возложить свои функции. Причем важно не просто просить выполнить какое-то одно действие, а передавать ответственность за результат всей задачи целиком, подчеркнула психолог.

«Например, не «помоги нарезать салат», а «салаты — твоя зона ответственности, от идеи до подачи». Это снимает ментальную нагрузку с организатора и дает другим чувство настоящего участия», — заключила специалист.

До этого Шпагина в беседе с «Газетой.Ru» отмечала, что большинство новогодних обещаний самому себе остаются нереализованными из-за ошибки в формировании цели. По ее словам, мозг воспринимает глобальную, размытую и привязанную к календарю цель как угрозу, вызывающую стресс, а не как вызов. Ключ к успеху — в дроблении глобальной мечты на микро-шаги: вместо «выучить английский» — «учить 5 новых слов ежедневно в приложении» или «смотреть 15-минутный сериал в оригинале три раза в неделю», привела пример психолог.

