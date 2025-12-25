У большинства россиян 2025 год ассоциируется с «умеренным оптимизмом»

«Умеренный оптимизм» — главная эмоция, которая ассоциируется у россиян с 2025 годом. 44% россиян признались, что в уходящем году у них не появилось новых поводов для радости. 35% опрошенных рассказали, что 2025 год подарил такие моменты, но они были довольно редкими и незначительными. Лишь у 21% респондентов стало заметно больше приятных событий. Больше всего радостных моментов за год появилось у жителей Казани.

Это показало исследование сервиса Профи.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Две трети россиян просыпались в 2025 году со спокойным рабочим настроем. С мыслью «скорее бы выходной» свой день начинали меньше трети россиян. Из жителей российских мегаполисов больше всего о приближении выходных мечтали петербуржцы.

Кроме того, респонденты рассказали, что чаще всего помогало им сохранять хорошее настроение в 2025 году. На первом месте оказалось общение с близкими и друзьями, на втором — хобби. Также россиян поддерживали яркие события и достижение личных целей.

В связи с празднованием Нового года большинство россиян думают о хорошем, без излишней тревоги. От приближающихся новогодних праздников опрошенные хотели бы получить спокойный отдых без суеты. На 2026 год респонденты загадали себе сохранять оптимизм и интерес к жизни, а также больше времени на себя.

«Сегодня большинство людей живут в режиме «бережливого оптимизма»: не ждут постоянной эйфории, но и не позволяют себе опускать руки. Это здоровая реакция на насыщенную жизнь. Люди интуитивно нашли главные источники сил — поддержку близких и личные увлечения. Именно эти «якоря» помогают им сохранять спокойствие и дают энергию двигаться дальше, что и подтверждают планы россиян на 2026 год», — сказала Анна Артёмова, психолог с сервиса Профи.ру.

