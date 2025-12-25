Москвичам рассказали о погоде в последние дни декабря

До Нового года морозов сильнее, чем в ночь с 23 на 24 декабря, в Москве уже не ожидается. Об этом радио Sputnik рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, 25 декабря влияние циклона на погоду в Москве станет более заметным.

«Погода будет облачная, с небольшим снегом, а температура продолжит расти. Днем в Москве уже до -2°C. На дорогах и тротуарах появится гололедица. В пятницу регион ждет пик этого потепления, пройдут осадки в виде мокрого снега. Местами может выпасть от 5 до 10 миллиметров осадков, что повысит снежный покров до 6-9 см», — рассказал синоптик.

При этом он подчеркнул, что 27 декабря ожидается похолодание с небольшим снегом. Температура днем опустится до -2°C и образуется сильная гололедица. Эксперт подчеркнул, что погода останется облачной.

28 декабря температура будет от -2°C до -4°C, а 29 декабря она опустится до -3 — 5°C. А ближе к новогодней ночи температура станет достаточно низкой, заключил синоптик.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого рассказал, что глобальные изменения климата становятся причиной сдвига сроков установления снежного покрова в Москве, а также сокращения зимнего сезона.

Ранее москвичам рассказали, какая погода будет в новогоднюю ночь.