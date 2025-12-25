В Саратовской области врачи нашли камень в желчном пузыре у 1,5-месячного ребенка

В Саратовской области врачи обнаружили камень в желчном пузыре у 1,5-месячного ребенка. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на сотрудников Балаковской городской больницы.

Его мать обратилась в больницу с жалобами на то, что он плохо набирает вес, а также на желтый цвет кожи и «белков» глаз. Специалисты выяснили, что желчный проток пациента частично был закрыт камнем. В ходе лечения отток желчи улучшился, у ребенка началась прибавка в весе. Его выписали на амбулаторное наблюдение.

«За 30 лет практики это лишь второй подобный случай на моей памяти. Раньше желчнокаменная болезнь считалась заболеванием пожилых людей. Одна из причин данной патологии может скрываться в погрешностях питания мамы на разных сроках беременности. Необходимо всегда тщательно следить за рационом», – отметила замглавврача больницы Алла Кудрявцева.

