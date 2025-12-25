На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Саратовской области врачи нашли камень в желчном пузыре у 1,5-месячного ребенка

Врачи в Саратовской области нашли камень в желчном пузыре у ребенка
Евгений Биятов/РИА Новости

В Саратовской области врачи обнаружили камень в желчном пузыре у 1,5-месячного ребенка. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на сотрудников Балаковской городской больницы.

Его мать обратилась в больницу с жалобами на то, что он плохо набирает вес, а также на желтый цвет кожи и «белков» глаз. Специалисты выяснили, что желчный проток пациента частично был закрыт камнем. В ходе лечения отток желчи улучшился, у ребенка началась прибавка в весе. Его выписали на амбулаторное наблюдение.

«За 30 лет практики это лишь второй подобный случай на моей памяти. Раньше желчнокаменная болезнь считалась заболеванием пожилых людей. Одна из причин данной патологии может скрываться в погрешностях питания мамы на разных сроках беременности. Необходимо всегда тщательно следить за рационом», – отметила замглавврача больницы Алла Кудрявцева.

18 декабря сообщалось, что в Кузбассе медикам удалось спасти годовалого ребенка, который наглотался магнитных шариков, инородные тела соединились между собой и застряли в желудке и кишечнике.

Ранее стало известно, что якутские врачи удалили пациентке гигантскую кисту яичника.

