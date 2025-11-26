Россияне стали чаще просить поменять им условия по ипотеке

ЦБ: россияне почти вдвое чаще просят поменять им условия по ипотеке в 2025 году

За январь-сентябрь 2025 года в банки Центрального федерального округа поступило 37,9 тыс. заявлений о реструктуризации ипотечных кредитов, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу.

Реструктуризация кредита — это когда банк «перестраивает» ваш долг, чтобы вам было проще его платить. То есть условия пересматривают так, чтобы платежи стали легче. Обычно это делают, когда у человека временные трудности: упал доход, потерялась работа, появились неожиданные расходы. Что может поменяться при реструктуризации: уменьшают ежемесячный платеж; продлевают срок кредита; дают «кредитные каникулы» — паузу в платежах; меняют график выплат;

реже — снижают ставку (банки не любят).

«Лидером по числу обращений стал Московский регион, на который пришлось 57% от общего объема, или 21,6 тысячи заявок. Банки часто идут навстречу заемщикам: за 9 месяцев они одобрили и провели 11,6 тыс. реструктуризаций на сумму 56,8 млрд рублей. В количественном выражении это в 1,8 раза больше, чем годом ранее, а в денежном — в 2,2 раза. В Московском регионе одобрено 6,6 тыс. таких сделок на общую сумму 42,4 млрд рублей. На конец сентября банки рассматривали еще 1,9 тыс. заявок по ЦФО, в том числе 1,1 тыс. — из Москвы и Подмосковья», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что за девять месяцев 2025 года кредитный портфель по ипотеке в ЦФО вырос на 5,7% и на 1 октября достиг 6,2 трлн рублей. В Московском регионе рост составил 7,9%, а объем портфеля — 4,4 трлн рублей, уточнили в ГУ ЦБ. Доля просроченной задолженности остается на низком уровне, увеличившись за период незначительно — на 0,3 п.п., и составив 0,9% как по ЦФО, так и по Московскому региону, добавили в пресс-службе.

«Реструктуризация позволяет изменить условия по кредиту, если человеку стало сложнее справляться с выплатами. Например, банк может уменьшить размер ежемесячного платежа, увеличив срок кредита, или предоставить отсрочку», — прокомментировала начальник отдела финансовой грамотности главного управления Банка России по ЦФО Ольга Милова.

Она напомнила, что регулятор ограничивает выдачу кредитов, условия которых создают высокий риск неплатежей. К ним относится ипотека с первоначальным взносом менее 20% или высокая долговая нагрузка заемщика (выше 80%).

