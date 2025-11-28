Женщина-боец ММА избила полицейских в самолете

В Испании задержали бойца ММА Кавану за нападение на полицейских в самолете

Звезда ММА из Ирландии Шинейд Кавана была арестована после нападения на полицейских в самолете, сообщает британская газета The Sun.

Инцидент произошел в понедельник, 24 ноября, на рейсе Ryanair из Гран-Канарии, Испания, в Дублин, когда лайнер уже стоял на взлетно-посадочной полосе.

По сообщению местных СМИ, 39-летняя спортсменка стала агрессивно себя вести и напала на двух сотрудников Гражданской гвардии Испании, которых члены экипажа вызвали для урегулирования ситуации на борту.

Полицейские получили травмы и сейчас находятся на больничном. Одним из офицеров, как уточняется, была женщина. На борт пришлось вызвать подкрепление.

В итоге Кавану доставили в полицейский участок в сопровождении четырех правоохранителей, одну ночь она провела за решеткой и была освобождена под залог. Какое наказание грозит спортсменке, не уточняется.

Шинейд Кавана занимает 8-е место в женском мировом рейтинге ММА и дружит с бывшим чемпионом в легком весе Конором Макгрегором, осужденным в 2024 году за изнасилование.

