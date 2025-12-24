На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК предъявил обвинение гендиректору пансионата после массового отравления

СК обвинил гендиректора пансионата в Подмосковье после отравления 54 постояльцев
РИА Новости

Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение гендиректор пансионата в Подмосковье, в котором произошло массовое отравление пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

«Задержан генеральный директор пансионата для пожилых людей, где произошло массовое отравление постояльцев и ей предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Мужчине инкриминируют нарушение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Кроме того, в прокуратуре сообщили о том, что у заболевших постояльцев заведения, предварительно, выявили признаки Шигеллеза — острой бактериальной кишечной инфекции, вызываемой бактериями рода Shigella.

До этого стало известно, что сотрудники частного пансионата для пожилых в подмосковном Видном два дня не вызывали скорую после массового отравления и пытались скрыть происшествие от родственников постояльцев. За за помощью они обратились, лишь когда состояние одного из пенсионеров стало критическим. Местные жители предполагают, что причиной отравления могла стать вода.

По данным правоохранительных органов, в пансионате, где произошло массовое отравление, находились в общей сложности 73 человека. Несколько десятков постояльцев в возрасте от 74 до 94 лет были доставлены в больницы. Троих пострадавших спасти не удалось.

Ранее суд приостановил работу подмосковного пансионата после массового отравления.

