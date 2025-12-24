Мужчина попытался украсть багаж у пассажира бизнес-класса и получил срок

В Сингапуре суд приговорил 26-летнего гражданина Китая Лю Мина к 20 месяцам лишения свободы за попытку кражи багажа у другого пассажира на борту рейса Singapore Airlines, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе из Дубая в Сингапур. По данным суда, Лю сел в салон бизнес-класса с намерением похитить ценные вещи у других пассажиров. Он находился в нескольких рядах впереди 52-летнего гражданина Азербайджана и его супруги.

После завершения ужина и при приглушенном освещении в салоне, Лю подошел к месту спящего пассажира и забрал его сумку из верхнего багажного отсека. Однако жена потерпевшего проснулась и заметила происходящее. После ее обращения к бортпроводнику Лю вернул багаж на прежнее место, заявив, что якобы перепутал сумки.

Экипаж сообщил о случившемся службам аэропорта Чанги, и по прибытии самолета Лю был задержан. В сумке потерпевшего находились наличные деньги и ценные предметы общей стоимостью около $77 тысяч, включая ноутбук, дорогие часы и коллекцию сигар.

Также отмечается, что во время расследования Лю не сотрудничал с полицией и настаивал на версии о случайной ошибке, хотя его сумка заметно отличалась от сумки потерпевшего.

