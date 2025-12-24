На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Уфе первоклассник попал в реанимацию с отеком Квинке из-за Choco Pie

Пирожное Choco Pie вызвало тяжелейший приступ аллергии у школьника из Уфы
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Первоклассник из Уфы попал в реанимацию из-за Choco Pie, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

Мальчик с детства страдает сильной аллергией, поэтому мама строго следила за диетой сына и всегда держала под рукой лекарства. Ребенок был приучен игнорировать сладости, но уже дважды пробовал такие пирожные, так как их часто раздают на школьных днях рождения.

До сих пор Choco Pie не вызывал у него аллергическую реакцию, но этот раз организм дал сбой. Ребенок съел пирожное, когда был дома один. Вскоре его тело покрылось сыпью и начались проблемы с дыханием.

Он успел позвонить маме, та вызвала скорую и примчалась сама. К приезду врачей лицо ребенка посинело, поэтому его подключили к кислороду и экстренно госпитализировали.

Школьник попал в реанимацию и по-прежнему остается под наблюдением врачей, сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

Ранее пермячка съела шесть мандаринов и получила отек Квинке.

