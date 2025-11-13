Пермячка съела шесть мандаринов и получила отек Квинке

В Перми женщина получила отек Квинке из-за мандаринов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Все началось с того, что женщина купила в магазине мандарины. Примерно через 15 минут после того, как она съела шесть штук, у нее начало жечь и опухать горло. Появились трудности с глотанием, а затем покраснели и начали чесаться глаза. Она приняла средство от аллергии, однако это не помогло. У нее продолжилось опухание лица, заплыл глаз, возникли серьезные трудности с дыханием.

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, где ей диагностировали отек Квинке. Медики ввели пациентке дексаметазон внутривенно, после чего отек начал спадать. Через несколько часов женщина написала отказ от госпитализации и ее отпустили домой.

Ранее девушка чудом выжила, получив отек Квинке после укуса шмеля в Подмосковье.