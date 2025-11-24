На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина едва не лишилась руки, случайно порезав ее картоном

LADBible: американка порезала руку картоном и едва не лишилась кисти
true
true
true
close
MelindaHoward4/X

Жительница Миссисипи Мелинда Ховард оказалась в отделении неотложной помощи после того, как легкий порез картоном на руке привел к серьезной бактериальной инфекции, пишет LADBible.

По словам 63-летней Ховард, травма произошла, когда она складывала картонные коробки. Женщина не придала порезу значения: обработала ранку антибактериальным кремом, заклеила бинтом и продолжила свои дела.

Однако спустя неделю она почувствовала ноющую боль в руке. Сняв повязку, Ховард обнаружила, что место вокруг пореза опухло и выглядит «плохо». После обращения в больницу ей назначили укол антибиотика, курс пероральных препаратов и специальный антибактериальный крем.

Как отметил специалист Общества инфекционных заболеваний США доктор Амеш Адалджа, случаи серьезных инфекций после легких повреждений кожи встречаются редко, но исключать их полностью нельзя.

Ховард также рассказала, что долгое время принимает преднизолон, который делает кожу тонкой и замедляет ее заживление. Из-за этого обычный порез потребовал особого контроля.

Ранее врач объяснил, как правильно оказать себе первую помощь при порезах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами