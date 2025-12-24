Мужчина каждый год покупает «самую некрасивую елку», чтобы «ей не было грустно»

Житель Вильнюса Мариус Плитнинкас уже около десяти лет подряд выбирает для своей семьи «самую некрасивую» рождественскую елку, «чтобы ей не было грустно», пишет LRT.

Как рассказал Плитнинкас, каждый год перед Рождеством он вместе с сыновьями отправляется в один и тот же рынок елок в Вильнюсе. Их просьба к продавцам остается неизменной — подобрать дерево, которое другие покупатели считают наименее привлекательным.

«Иногда она асимметричная, иногда с двойной или тройной верхушкой. Но когда кладешь ее в машину, чувствуешь запах хвои и понимаешь — она совсем не плохая. В природе ведь нет одинаковых деревьев», — отметил мужчина.

По словам литовца, уже дома елка постепенно начинает выглядеть уютно, а после украшения гирляндами и игрушками — «по-настоящему красивой». Он добавляет, что семья каждый год шутит: им снова не удалось выбрать по-настоящему уродливую елку.

У Мариуса двое сыновей — 16 и 7 лет. Он подчеркивает, что дети никогда не настаивали на выборе «идеального» дерева.

«Сегодня дети часто ориентируются на бренды и стандартную красоту. Я хочу показать им, что можно смотреть на вещи иначе», — пояснил Мариус.

