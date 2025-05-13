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Россиянин не смог смириться с расставанием и поджег квартиру экс-избранницы

В Череповце мужчина пожег квартиру бывшей, не сумев смириться с расставанием
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Shutterstock/Yurii Klymko

В Череповце 28-летний мужчина поджег квартиру 36-летней бывшей избранницы, не сумев смириться с расставанием. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел 3 октября прошлого года в квартире на улице Горького. Мужчина, с которым жительница города ранее состояла в отношениях, проник в ее жилище, используя дубликат ключей, пока она была на работе, а ее сын в школе. Он облил диван и стену бензином и поджег их. Перед этим он отправлял женщине гневные сообщения в мессенджере, обвиняя ее в неверности.

В результате пожара была повреждена внутренняя отделка квартиры и уничтожено имущество. Общий ущерб составил более 720 тысяч рублей.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Подсудимый признал вину и раскаялся. Череповецкий городской суд приговорил его к полутора годам лишения свободы, заменив наказание на принудительные работы того же срока с удержанием 10% заработка. Также с него взыскали более 670 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, остальная часть иска оставлена без рассмотрения.

Ранее россиянин забрался на балкон бывшей сожительницы и спалил его из чувства ревности.

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