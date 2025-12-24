Пожилой пастор изнасиловал двоих сестер

В Бразилии 79-летнего пастора арестовали за изнасилование двух несовершеннолетних сестер. Об этом сообщает Metropoles.

Инцидент произошел в городе Нова-Лима в период с 2009 по 2022 год, когда семья пострадавших посещала церковь. В тот период подозреваемый работал помощником пастора и пользовался доверием среди членов этого семейства.

Отец девушек, которым сейчас 16 и 20 лет, сообщил полиции, что оба ребенка подвергались изнасилованиям со стороны мужчины в возрасте от 10 до 16 лет — расследование по факту этого сообщения началось 27 ноября. Специализированный полицейский участок по оказанию помощи женщинам ведет координацию этого процесса.

Подозреваемого арестовали 22 декабря. Возбуждено уголовное дело по факту сексуального насилия, прочие детали и обстоятельства в данный момент устанавливаются.

