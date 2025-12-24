Россиянам объяснили, как рассчитать компенсацию за отпуск при увольнении

При увольнении сотруднику должны выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск – это правило действует вне зависимости от причин прекращения работы. Рассчитывается сумма выплаты на основе среднего дневного заработка за последний год, отметил в беседе с RT адвокат Михаил Салкин.

«Если в начале работы зарплата была ниже, а к увольнению существенно выросла, компенсация будет считаться по более «дорогому» периоду», — подчеркнул юрист.

Выплата производится в день увольнения – если работодатель допустит задержку, то должен будет выплатить дополнительную компенсацию в размере 1/150 ключевой ставки за каждый день просрочки. Салкин также напомнил о праве россиян потребовать в таком случае компенсацию морального вреда за нарушение трудовых прав, но отметил, что такие требования придется направлять в суд.

Важно учитывать, что количество дней отпуска в году может отличаться в зависимости от сферы работы – так, некоторым положены дополнительные выходные за вредные условия труда, ненормированный рабочий день и особый характер работы. Также, к примеру, удлиненный отпуск установлен для педагогов. Чтобы правильно все рассчитать, лучше запросить расчетные листки и сведения о выплатах, но при этом учесть, что из компенсации будет вычтен НДФЛ, заключил специалист.

До этого Салкин также предупредил, что в трудовом законодательстве нет нормативов по перекурам в рабочее время, однако при частом отсутствии сотрудника на его месте работодатель имеет право действовать исходя из своих правил. По его словам, если сотрудник систематически и на протяжении долгого времени отсутствует на своем месте под видом перекуров, не предусмотренных режимом рабочего времени, это может считаться нарушением трудовой дисциплины.

