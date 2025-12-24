На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА

Губернатор Артамонов: угрозу атаки БПЛА ввели во всех районах Липецкой области
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Угрозу атаки беспилотными летательными аппаратами ввели во всех районах Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области», — написал он.

Режим воздушной опасности ввели в регионе 23 декабря в 19:41 (мск).

За десять минут до этого губернатор сообщил об объявлении красного уровня «Угрозы атаки БПЛА» для города Елец, Елецкого, Долгоруковского, Становлянского и Измалковского муниципальных округов.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку двух летевших в сторону столицы беспилотников.

Утром 24 декабря в министерстве обороны России сообщили, что в ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 172 украинских беспилотных летательных аппарата. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 110.

Ранее московские аэропорты возобновили полеты после введения ограничений.

