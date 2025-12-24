На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина убил беременную любовницу, отказавшуюся делать аборт

NYP: В США мужчина убил беременную любовницу за отказ от аборта
Carlos Barria/Reuters

В американском штате Висконсин был арестован 38-летний профессор технического колледжа, которого подозревают в убийстве беременной любовницы и ее собаки с последующей попыткой скрыть преступление путем поджога дома, пишет New York Post.

Преподаватель механического проектирования Западного технического колледжа Мэттью Сьерра был задержан 16 декабря 2025 года — более чем через месяц после гибели 27-летней Алексис Пикетт в городе Ла-Кросс.

По данным полиции, Пикетт была беременна вторым ребенком от Сьерры. Следствие утверждает, что мужчина оказывал на нее давление, требуя сделать аборт, и угрожал добиваться опеки над их первым ребенком, если она откажется.

Сообщается, что двухлетний сын пары в ночь убийства находился у подруги Пикетт. Один из знакомых рассказал полиции, что между мужчиной и женщиной регулярно происходили конфликты после того, как та сообщила ему о беременности.

Жена подозреваемого, знавшая о его внебрачных отношениях, заявила следствию, что муж на момент преступления был дома. Однако, согласно судебным документам, данные мобильного телефона указывают на его присутствие в районе жертвы.

Мэттью предъявлены обвинения в умышленном убийстве первой степени, умышленном убийстве нерожденного ребенка первой степени, поджоге и жестоком обращении с животными, повлекшем смерть.

Ранее хирург силой заставил подругу принять препарат для прерывания беременности.

