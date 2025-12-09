На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хирург силой заставил подругу принять препарат для прерывания беременности

Хирург из США дал своей девушке во сне порошок из таблеток для аборта
University of Toledo Medical Center

В США хирург засунул своей девушке в рот растолченные таблетки для аборта, пока она спала. Об этом сообщает Daily Mail.

Осенью 2024 года 32-летний хирург из Огайо Хассан-Джеймс Аббас расстался со своей женой и узнал, что девушка, с которой он встречал два месяца, беременна. На эту новость мужчина отреагировал негативно и начал уговаривать подругу прервать беременность, но она сказала ему, что хочет оставить ребенка. Тогда, по версии следствия, Аббас заказал на имя бывшей жены популярные препараты для аборта — мифепристон и мизопростол. Лекарства доставили ему домой, и в ночь на 18 декабря мужчина, удерживая спящую девушку, положил ей в рот измельченные таблетки.

«Он навалился на меня и засунул пальцы мне в рот», — вспоминает пострадавшая.

По словам девушки, в тот момент она всерьез опасалась за свою жизнь. Спустя полчаса Аббас отпустил жертву, позже она смогла сбежать и самостоятельно обратилась в больницу с вагинальным кровотечением. Тем же утром хирург отправился на работу и выбросил оставшиеся таблетки в окно машины.

Государственный медицинский совет Огайо приостановил его медицинскую лицензию лишь в ноябре этого года. Аббаса также обвинили в совершении тяжких преступлений, включая мошенничество с использованием личных данных, обман с целью получения опасного лекарственного препарата, незаконное распространение препарата, вызывающего аборт, похищение человека, нарушение работы государственных служб и фальсификацию доказательств.

Врачу грозит штраф в размере до $20 тыс. Адвокат пострадавшей заявила, что процесс только начался, и подсудимому могут предъявить новые обвинения.

Ранее мужчина расправился с девушкой после отказа делать аборт.

