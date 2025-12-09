Хирург силой заставил подругу принять препарат для прерывания беременности

Хирург из США дал своей девушке во сне порошок из таблеток для аборта

В США хирург засунул своей девушке в рот растолченные таблетки для аборта, пока она спала. Об этом сообщает Daily Mail.

Осенью 2024 года 32-летний хирург из Огайо Хассан-Джеймс Аббас расстался со своей женой и узнал, что девушка, с которой он встречал два месяца, беременна. На эту новость мужчина отреагировал негативно и начал уговаривать подругу прервать беременность, но она сказала ему, что хочет оставить ребенка. Тогда, по версии следствия, Аббас заказал на имя бывшей жены популярные препараты для аборта — мифепристон и мизопростол. Лекарства доставили ему домой, и в ночь на 18 декабря мужчина, удерживая спящую девушку, положил ей в рот измельченные таблетки.

«Он навалился на меня и засунул пальцы мне в рот», — вспоминает пострадавшая.

По словам девушки, в тот момент она всерьез опасалась за свою жизнь. Спустя полчаса Аббас отпустил жертву, позже она смогла сбежать и самостоятельно обратилась в больницу с вагинальным кровотечением. Тем же утром хирург отправился на работу и выбросил оставшиеся таблетки в окно машины.

Государственный медицинский совет Огайо приостановил его медицинскую лицензию лишь в ноябре этого года. Аббаса также обвинили в совершении тяжких преступлений, включая мошенничество с использованием личных данных, обман с целью получения опасного лекарственного препарата, незаконное распространение препарата, вызывающего аборт, похищение человека, нарушение работы государственных служб и фальсификацию доказательств.

Врачу грозит штраф в размере до $20 тыс. Адвокат пострадавшей заявила, что процесс только начался, и подсудимому могут предъявить новые обвинения.

Ранее мужчина расправился с девушкой после отказа делать аборт.