Россиянам объяснили запредельный скачок цен в ветклиниках

Запредельно высокие цены на ветеринарные услуги – это следствие издержек учреждений. Дорогая аренда, затратные процедуры сертификации товаров, требования к которым зачастую необоснованно завышены, — все это формирует ценники в ветклиниках, заявил НСН кинолог и ветврач Владимир Уражевский.

Так он прокомментировал заявление председателя Совфеда Валентины Матвиенко о том, что один день пребывания собаки в клинике может стоить от 70 до 90 тысяч рублей – она назвала эти цены запредельными. Уражевский отметил, что такая стоимость услуг может быть только в элитных клиниках, где используются дорогие препараты, работают высококвалифицированные врачи. Но в то же время он согласился, что сегодня в целом отмечается скачок стоимости на услуги в ветклиниках.

«Такая проблема действительно есть из-за очень высокой стоимости аренды, излишней бюрократии, завышенных и часто необоснованных требований к сертификации тех или иных препаратов, — пояснил эксперт. — Например, были скандалы с препаратами, которые обездвиживают животных. Их приравняли к наркотическим, и многие отказались с ними работать, чтобы не нарушать закон».

На российском рынке сегодня представлены либо крупные сети ветклиник, либо однодневки, открытые аферистами – как раз в них обычно завышены цены. Там работают неквалифицированные сотрудники, каждый стремится просто «содрать» с клиента побольше денег, а не вылечить питомца, объяснил специалист.

«И это страшно, ведь многие воспринимают животное как члена семьи», – заключил ветврач.

Напомним, Матвиенко, критикуя завышенные цены в ветклиниках, рассказала, что ее знакомые отдали за двухдневный стационар для собаки 180 тыс. рублей. Она связала столь высокие цены с отсутствием конкуренции на рынке ветеринарных услуг и поручила комитетам провести анализ ситуации с данными о количестве ветеринарных клиник и причинах высокой стоимости услуг.

Ранее в России предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги.