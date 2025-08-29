В США арестовали стоматолога, использовавшую суперклей для крепления виниров

Американка использовала суперклей для крепления виниров людям и была арестована

В США арестовали стоматолога, которая использовала суперклей для крепления виниров клиентам, пишет USA Today.

Как пишут СМИ, 35-летняя жительница Флориды Эмели Мартинес была арестована по обвинению в оказании нелицензированных стоматологических услуг. По данным полиции, женщина предлагала жителям штата «дешевое преображение улыбки», устанавливая виниры с использованием обычного суперклея.

Мартинес активно продвигала себя в соцсетях как «эксперта по трансформации улыбки» и привлекала клиентов крайне низкими ценами. В то время как в лицензированных клиниках винир на один зуб стоит от $900 до $1500, она предлагала «комплексное восстановление улыбки» всего за $2500 долларов.

Соблазненные дешевизной, многие клиенты не проверяли ее квалификацию. В итоге пациенты столкнулись с серьезными последствиями: поврежденные зубы, инфекции и сильная боль. В некоторых случаях понадобилось хирургическое вмешательство, чтобы устранить ущерб, нанесенный кустарными процедурами.

«У нее нет лицензии на установку виниров. У нее нет даже образования, чтобы заниматься такой работой. В штате Флорида для оказания подобных услуг необходима действующая лицензия», — прокомментировали в полиции.

Мартинес была задержана. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве и незаконной стоматологической практике.

Ранее подбородок женщины начал гнить после бесплатной косметической процедуры.