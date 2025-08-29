На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США арестовали стоматолога, использовавшую суперклей для крепления виниров

Американка использовала суперклей для крепления виниров людям и была арестована
true
true
true
close
Shutterstock

В США арестовали стоматолога, которая использовала суперклей для крепления виниров клиентам, пишет USA Today.

Как пишут СМИ, 35-летняя жительница Флориды Эмели Мартинес была арестована по обвинению в оказании нелицензированных стоматологических услуг. По данным полиции, женщина предлагала жителям штата «дешевое преображение улыбки», устанавливая виниры с использованием обычного суперклея.

Мартинес активно продвигала себя в соцсетях как «эксперта по трансформации улыбки» и привлекала клиентов крайне низкими ценами. В то время как в лицензированных клиниках винир на один зуб стоит от $900 до $1500, она предлагала «комплексное восстановление улыбки» всего за $2500 долларов.

Соблазненные дешевизной, многие клиенты не проверяли ее квалификацию. В итоге пациенты столкнулись с серьезными последствиями: поврежденные зубы, инфекции и сильная боль. В некоторых случаях понадобилось хирургическое вмешательство, чтобы устранить ущерб, нанесенный кустарными процедурами.

«У нее нет лицензии на установку виниров. У нее нет даже образования, чтобы заниматься такой работой. В штате Флорида для оказания подобных услуг необходима действующая лицензия», — прокомментировали в полиции.

Мартинес была задержана. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве и незаконной стоматологической практике.

Ранее подбородок женщины начал гнить после бесплатной косметической процедуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами